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Факты / Украина

Демографический кризис не отменяли: Зеленский дал совет на карантин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый действенный способ, как не заразиться новым коронавирусом.

— Всем советую – оставайтесь дома. Это лучший способ, чтобы не заразиться.

Будьте дома. Читайте книжки, смотрите кино. Никто не отменял демографический кризис в стране. Нужно исправлять, — сказал глава государства.

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К слову, бывший глава Минздрава Ульяна Супрун призвала не терять время во время карантина и заняться самообразованием.

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