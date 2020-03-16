Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, пострадали четверо украинских военных

Вследствие обстрелов на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще двое -боевое поражение.

За сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте: Боевики обстреляли участки разведения сил Богдановка-Петровское

10 обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, еще два — в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Боевики открывали огонь вблизи Песков, Лебединского, Невельского, Павлополя, Широкиного, Старогнатовки, Луганского и Крымского.

Ранее возле Зайцевого российские снайперы ранили украинского бойца.

Источник: ООС