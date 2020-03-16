Ирина Венедиктова возглавит Офис генпрокурора

Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост Генпрокурора Украины.
Это Ирина Венедиктова, нынешняя и.о. главы Госбюро расследований.
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, назначит генеральным прокурором Ирину Венедиктову.
Проект постановления получено Радой и передано на рассмотрение парламента.
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Как известно, на внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта нардепы проголосовали за недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.
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