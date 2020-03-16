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Факты / Украина / Политика

Ирина Венедиктова возглавит Офис генпрокурора

Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост Генпрокурора Украины.

Это Ирина Венедиктова, нынешняя и.о. главы Госбюро расследований.

Ірина Венедиктова

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, назначит генеральным прокурором Ирину Венедиктову.

Проект постановления получено Радой и передано на рассмотрение парламента.

Читайте: Кто такая Ирина Венедиктова — биография и декларация

Как известно, на внеочередном заседании Верховной Рады 5 марта нардепы проголосовали за недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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