PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

16 марта во Львове и Одессе закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 16 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавируса: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный).

С начала С конца
Прямая трансляция
09:23 - 16 марта
На Тернопольщине госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

На Тернопольщине в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании.

Ей была оказана необходимая помощь, отобранные тесты, которые сейчас исследуются эпидемиологами.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:20 - 16 марта
Украинские консульские службы приостановили выдачу виз

С 14 марта украинские консульские службы приостановили выдачу виз в связи с объявлением в Украине карантина.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:19 - 16 марта
Сколько украинцев заразились коронавирусом за границей

Министерство иностранных дел проинформировало, что уже шесть украинцев заразились коронавирусом за пределами страны.
Инфицированные находятся в Италии, Германии, Молдове и ОАЭ.

— Отмечается, что по состоянию на 23.00 15 марта, за границей находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом. Из них двое лечатся в Италии, двое − в Германии, по одному в Молдове и ОАЭ, — заявили в МИД.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
07:59 - 16 марта
У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружили Covid-19

В Аэропорту Борисполь медицинские работники провели экспресс-тест на Covid-19 всем 123 эвакуированным лицам из Италии.

Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

Эвакуированные обязались пройти 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
07:54 - 16 марта
Украинские консульские службы приостановили выдачу виз

Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают прием граждан и выдачу виз.

Информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
07:47 - 16 марта
Одесса вслед за Львовом закрыла на карантин все заведения в городе

Согласно распоряжению, 16 марта 2020 года с 00.00 временно остановят работу:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых);
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:51 - 15 марта

В Международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с 123 украинца на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:49 - 15 марта
Во Львове усиливают карантин

16 марта во Львове закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Такое решение примет городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения утром в понедельник.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:48 - 15 марта
Манифест Новой Почты

Группа компаний Нова Пошта в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине выделяет 25 млн грн на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.

На эти средства будут приобретены средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые помогут противостоять вирусу.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:45 - 15 марта

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12345678>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка