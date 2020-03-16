Март, 16 в 8:50
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
Согласно постановлению о карантине, в Украине введут
ряд ограничительных мер.
В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.
Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).
Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.
Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.
С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
16 марта во Львове и Одессе закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 16 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавируса: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный).
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09:23
-
16 марта
На Тернопольщине госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
На Тернопольщине в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая приехала из Испании.
Ей была оказана необходимая помощь, отобранные тесты, которые сейчас исследуются эпидемиологами.
09:20
-
16 марта
Украинские консульские службы приостановили выдачу виз
С 14 марта украинские консульские службы приостановили выдачу виз в связи с объявлением в Украине карантина.
09:19
-
16 марта
Сколько украинцев заразились коронавирусом за границей
Министерство иностранных дел проинформировало, что уже шесть украинцев заразились коронавирусом за пределами страны.
Инфицированные находятся в Италии, Германии, Молдове и ОАЭ.
— Отмечается, что по состоянию на 23.00 15 марта, за границей находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом. Из них двое лечатся в Италии, двое − в Германии, по одному в Молдове и ОАЭ, — заявили в МИД.
07:59
-
16 марта
У эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружили Covid-19
В Аэропорту Борисполь медицинские работники провели экспресс-тест на Covid-19 всем 123 эвакуированным лицам из Италии.
Все
тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.
Эвакуированные обязались пройти 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).
07:54
-
16 марта
Украинские консульские службы приостановили выдачу виз
Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины
временно прекращают прием граждан и выдачу виз.
Информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.
07:47
-
16 марта
Одесса вслед за Львовом закрыла на карантин все заведения в городе
Согласно распоряжению, 16 марта 2020 года с 00.00 временно остановят работу:
кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
торгово-развлекательных центров;
строительных рынков и других (кроме продуктовых);
ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).
23:49
-
15 марта
Во Львове усиливают карантин
16 марта
во Львове закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Такое решение примет городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения утром в понедельник.
23:48
-
15 марта
Манифест Новой Почты
Группа компаний Нова Пошта в связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине выделяет 25 млн грн на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.
На эти средства будут приобретены средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые помогут противостоять вирусу.
23:45
-
15 марта
Минздрав обяжет больницы
на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом. перенести плановые операции
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.