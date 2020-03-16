В одесском управлении полиции ограничили прием граждан.

Основанием для таких действий назвали постановление, принятое Кабинетом министров 11 марта 2020.

Принимать будут только лишь по неотложным вопросам, а именно выдача эвакуированного транспортного средства.

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Также это касается возвращения водительского удостоверения в соответствии с судебным решением (при условии окончания срока действия временного разрешения на право управления и при наличии судебного решения).

— По всем другим вопросам просим обращаться к УПП в г. Одессе письменно или по электронной почте, — говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, в Одессе предлагают создать пункты дезинфекции для обработки патрульных машин, Нацгвардии и следственно-оперативных групп.

Напомним, с 16 марта Одесса закрыла на карантин все заведения в городе с целью предупреждения инфицирования Коронавирусная инфекцией.

Источник: Патрульная полиция Одесской области