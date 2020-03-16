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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Черновцах: в каком состоянии четверо больных

Четверо больных коронавирусом в Черновицкой области получают симптоматическое лечение.

В частности, у первого в Украине больного с Covid-19 сейчас отрицательный тест на коронавирус. Если через двое суток он не изменится, можно будет констатировать его выздоровление.

В целом он чувствует себя хорошо, температуры нет.

— Пациент 2 — чувствует себя хорошо. Температура вечером. Пациент 3 — имеет пневмонию. Состояние стабильное, идет на улучшение. Пациент 4 — чувствует себя хорошо. Нет температуры. Все пациенты получают симптоматическое лечение, — говорится в сообщении.

Читайте: Коронавирус в Украине и мире: какая ситуация на 16 марта

В то же время ожидаются результаты теста на коронавирус еще 15 человек.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.

Фото: Dreamstime

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