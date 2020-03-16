У жителя Черновцов, который стал первым больным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга.
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По ее словам, о выздоровлении можно говорить только тогда, когда у пациента будет два подряд негативных результаты тестирования на коронавирус.
— Сегодня мы получили первый отрицательный от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные.
Через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если результат так же будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента, — отметила она.
Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.
13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса.