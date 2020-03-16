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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Украине: первый инфицированный получил отрицательный результат теста

У жителя Черновцов, который стал первым больным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга.

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По ее словам, о выздоровлении можно говорить только тогда, когда у пациента будет два подряд негативных результаты тестирования на коронавирус.

— Сегодня мы получили первый отрицательный от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные.

Через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если результат так же будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента, — отметила она.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса.

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