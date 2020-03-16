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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: в Черновицкой области подтвердились еще два случая

В Украине лабораторно подтвердили еще два новых случая Covid-19 в Черновицкой области.

— С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области, — заявили в Центре общественного здоровья Украины.

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