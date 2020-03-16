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Факты / Украина

Людей зажало в авто: на Днепропетровщине легковушка влетела в минимаркет

В Днепропетровской области водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в супермаркет, в результате чего пострадали два человека.

ДТП произошло вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района.

— Водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с минимаркетом Маяк, в результате чего два человека оказались зажатыми в автомобиле и нуждались в помощи, — сообщают в ДСНС.

Людей зажало в авто: на Днепропетровщине легковушка влетела в минимаркет / 3 фотографии

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Сейчас состояние здоровья двух пострадавших тяжелое.

Ранее под Киевом микроавтобус влетел в легковушку. От сильного удара легковушка улетел в кювет, а Volkswagen LT развернуло на 180 градусов.

Источник: ГСЧС

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