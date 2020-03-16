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Факты / Украина / Общество

Маска не спасает от коронавируса: Минздрав опроверг миф

В Министерстве здравоохранения назвали мифом защиту медицинских масок от коронавируса.

Маски защищают только окружающих от распространения инфекции больными.

— Использовать медицинские маски нужно только, если есть признаки острого респираторного заболевания, или если вы медик и работаете с пациентами, — говорят в Минздраве.

Маска не спасает от коронавируса: Минздрав опроверг миф / 1 фотография

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Ранее Факты ICTV собрали лучшие фото из соцсетей, чем люди заменяют медицинские маски. Среди самодельных защитных конструкций является лифчики, прокладки и туалетную бумагу.

 

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