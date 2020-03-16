МАУ выполнит 11 рейсов для эвакуации украинцев (СПИСОК)

17 марта авиакомпания МАУ выполнит дополнительные международные рейсы, чтобы дать возможность украинцам из-за рубежа вернуться домой.

Прекращение всех других регулярных рейсов состоится в 00.00 17 марта до 31 марта 2020 года.

Авиакомпания заверила клиентов в возможности бесплатно переоформить потерянные билеты или запланировать путешествия на период после 31 марта.

17 марта МАУ выполнит следующие международные рейсы:

PS734 Дубай — Киев;

PS 398 Каир — Киев;

PS778 Тель-Авив — Киев;

PS612 Ереван — Киев;

PS518 Тбилиси — Киев;

PS716 Стамбул — Киев;

PS602 Баку — Киев;

PS242 Торонто — Киев;

PS232 Нью-Йорк — Киев;

PS272 Бангкок — Киев;

PS898 Кишинев — Киев.

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В компании заверили, что внутренние рейсы будут выполняться в обычном режиме.

При необходимости будут организовываться санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

Недавно авиакомпания МАУ объяснила причину повышения цен на билеты за сутки до закрытия границы Украины.

Источник: МАУ