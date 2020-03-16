PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

МАУ выполнит 11 рейсов для эвакуации украинцев (СПИСОК)

17 марта авиакомпания МАУ выполнит дополнительные международные рейсы, чтобы дать возможность украинцам из-за рубежа вернуться домой.

Прекращение всех других регулярных рейсов состоится в 00.00 17 марта до 31 марта 2020 года.

Авиакомпания заверила клиентов в возможности бесплатно переоформить потерянные билеты или запланировать путешествия на период после 31 марта.

 

17 марта МАУ выполнит следующие международные рейсы:

  • PS734 Дубай — Киев;
  • PS 398 Каир — Киев;
  • PS778 Тель-Авив — Киев;
  • PS612 Ереван — Киев;
  • PS518 Тбилиси — Киев;
  • PS716 Стамбул — Киев;
  • PS602 Баку — Киев;
  • PS242 Торонто — Киев;
  • PS232 Нью-Йорк — Киев;
  • PS272 Бангкок — Киев;
  • PS898 Кишинев — Киев.

Читайте: УЗ вернет пассажирам полную стоимость билетов за отмененные международные рейсы

В компании заверили, что внутренние рейсы будут выполняться в обычном режиме.

При необходимости будут организовываться санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

Недавно авиакомпания МАУ объяснила причину повышения цен на билеты за сутки до закрытия границы Украины.

Источник: МАУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка