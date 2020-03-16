Медперсонал, работающий с зараженными коронавирусом, получит надбавку

Медицинские работники, которые работают с заболевшими Covid-19 получат надбавку в 200%.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Предусмотрены дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то на уровне 200% будет выплачиваться надбавка медработникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом, — заявил Радуцкий на брифинге в Верховной Раде.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса.