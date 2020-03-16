Миллионные счета, кредиты и пенсии. Что в карманах у новых министров

Про новых министров много рассказали их декларации. Оказывается, в правительство пришли миллионеры и пенсионеры.

Самый богатый среди новых членов правительства вице-премьер Алексей Резников. Известный украинский адвокат за прошлый год заработал рекорд для нового Кабмина 21 млн грн.

Позволить себе такие расходы может и Алексей Чернышев, задекларировал более 5,5 млн грн. Обогнав по доходам даже самого премьер-министра — Дениса Шмыгаля.

Однако живет новый премьер не на широкую ногу, потому что не имеет ни квартиры, ни машины. Есть правда дом во Львове, но и тот принадлежит жене, которая у премьера достаточно успешная.

Вадим Пристайко задекларировал целых шесть квартир, три из которых сдает в аренду. У Алексея Чернышева 5 квартир. Столько же и у руководительницы министерства соцполитики Марины Лазебной. Да еще и одна из них в России.

Наибольший автопарк у вице-премьера Алексея Резникова. В его гараже Audi, Volkswagen, Porsche, а также багги и квадроцикл. Не отстает и новый министр развития общин Алексей Чернышев, у него представительские Mercedes и Range Rover. А вот у министра Кабинета министров Олега Немчинова в автопарке настоящий раритет — Запорожец 1979 года выпуска.

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Специалисты сокращение зарплат чиновников называют ошибкой. Министру Кабинета министров Олегу Немчинову пришлось взять немалый кредит в банке. Есть даже два кредита у министра финансов – Игорья Уманского. И не гривневые, а валютные.

Легче разве что будет пенсионерам Кабмина, которых в новом правительстве аж четверо. То есть, жить они будут не только на министерскую зарплату, но и пенсию.

Самую большую пенсию среди новых министров получает Андрей Таран, почти 15 тыс. грн в месяц, Илья Емец — примерно 12, Сергей Бесараб — почти 8.

Большинство министров заверили, несмотря на маленькие зарплаты, имеют финансовые подушки безопасности, которые показали в своих декларациях. А если вдруг что-то скрыли, им ничем не грозит. Ведь информацию о своих доходах подавали, еще будучи кандидатами на должности.

В частности, настоящий фурор это декларация, которую подал Андрей Богдан — после освобождения от должности председателя Офиса президента. Там классический джентльменский набор украинского чиновника.

Факты ICTV ранее писали о том, что новую модель начисления зарплат топ-чиновникам представят в феврале.