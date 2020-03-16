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Факты / Украина / Общество

На границе с Польшей задержали 50 тыс. респираторных масок

В Волынской области правоохранители помешали вывозу респираторных масок за границу.

Инцидент произошел на пункте пропуска Ягодин между Украиной и Польшей.

Задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тыс. респираторных масок, — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте: Коронавирус в Украине: какая ситуация по состоянию на 16 марта

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, Словакия хотела в обход закона купить маски в Украине.

Источник: Офіс генпрокурора

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