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Факты / Украина

Рада проведет несколько внеочередных заседаний из-за Covid-19 — Качура

Из-за эпидемии коронавируса в парламенте состоится несколько внеочередных заседаний, заявил после заседания фракции Слуга народа народный депутат Александр Качура.

— Мы на них также должны принять меры предосторожности, чтобы на украинских граждан не наживались, не спекулировали. Я предлагаю ввести административную и уголовную ответственность, — рассказал нардеп.

В частности, как отметил Качура, на внеочередном заседании Рады 17 марта будут рассматриваться законопроекты по здравоохранению и экономические вопросы.

Источник: УНН

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