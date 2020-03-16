Еще можно пешком: Зеленский дал совет, как добираться на работу

Нельзя ожидать увеличения количества больных коронавирусом, поэтому должны закрыть все, где есть большое скопление людей, заявил президент Владимир Зеленский в эфире Свободы слова на ICTV.

— Метрополитен — это приоритет. Как добираться? Как человек, как президент я хотел бы, чтобы все были дома. Это лучший вариант борьбы с коронавирусом, — подчеркнул глава государства.

Однако, по его словам, если надо как-то добираться на работу, для этого есть маршутки, такси, троллейбусы и трамваи.

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— Других вариантов, как доехать, нет. Еще можно пешком, — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал Кабмин с 18 марта запретить межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.