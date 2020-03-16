PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сколько украинцев заразились коронавирусом за границей

Министерство иностранных дел проинформировало, что уже шесть украинцев заразились коронавирусом за пределами страны.
Инфицированные находятся в Италии, Германии, Молдове и ОАЭ.

— Отмечается, что по состоянию на 23.00 15 марта, за границей находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом. Из них двое лечатся в Италии, двое − в Германии, по одному в Молдове и ОАЭ, — заявили в МИД.

Читайте: Минздрав и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе

Кроме того, пять граждан страны, у которых обнаружили Covid-19 за рубежом, уже выздоровели, и одна украинка скончалась в Италии.

Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Борисполь медицинские работники провели экспресс-тест на Covid-19 всем 123 эвакуированным людям из Италии.

Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка