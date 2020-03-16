Сколько украинцев заразились коронавирусом за границей

Министерство иностранных дел проинформировало, что уже шесть украинцев заразились коронавирусом за пределами страны.

Инфицированные находятся в Италии, Германии, Молдове и ОАЭ.

— Отмечается, что по состоянию на 23.00 15 марта, за границей находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом. Из них двое лечатся в Италии, двое − в Германии, по одному в Молдове и ОАЭ, — заявили в МИД.

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Кроме того, пять граждан страны, у которых обнаружили Covid-19 за рубежом, уже выздоровели, и одна украинка скончалась в Италии.

Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Борисполь медицинские работники провели экспресс-тест на Covid-19 всем 123 эвакуированным людям из Италии.

Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.