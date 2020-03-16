Дело Гандзюк: в Украину экстрадировали подозреваемого Левина

Подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) экстрадировали из Болгарии.

Самолет с Москаленко (Левыным) прибыл в Киев 16 марта. Сотрудникам Службы безопасности Украины подозреваемого передали работники Национального бюро Интерпол.

Экстрадированный будет находиться под стражей до заседания суда, который изберет ему меру пресечения.

— Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк, — заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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Напомним, Левин, по мнению следователей СБУ, ключевая фигура, которая подозревается в организации убийства Гандзюк, подстрекательстве исполнителей, предоставлении информации об активистке.

В январе его задержали на территории Болгарии. 22 января Бургасский окружной суд Болгарии разрешил экстрадицию в Украину Левина.