StarLightMedia будет снимать программы без зрителей и запускает информационные ролики о Covid-19

В связи с ситуацией с распространением вируса Covid-19, медиагруппа StarLightMedia приняла решение кардинально ограничить количество участников студийных программ, которые производятся сейчас.

— Компания понимает желание телезрителей, которые ожидают премьер и новейших выпусков любимых программ в эфире ICTV, Нового канала и СТБ, но, безусловно, придерживается постановлений и распоряжений Кабинета министров Украины и КГГА и принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить людей. Мы верим, что все ответственные люди придут к неуклонному выполнению решения украинских властей о карантине, — объясняет руководство холдинга.

StarLightMedia меняет технологический цикл производства студийных программ с участием зрителей, отказываясь от их привлечения во всех программах, где это возможно, или же кардинально сокращая их количество в соответствии с постановлением и распоряжением уполномоченных органов.

Кроме изменения правил производственного процесса, внедрен ряд профилактических мер в офисах компании, медиагруппа также запускает серию информационных роликов, направленных на разъяснение мер профилактики Covid-19.

— Мы обнародуем эти ролики для свободного распространения всеми заинтересованными медиа, пользователями социальных сетей и всеми, кто заинтересован в том, чтобы мы противопоставили пандемии ответственность, организованность и решительность.

К слову, в Викна-новостях экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ежедневно будет рассказывать самое важное, что нужно знать о новом коронавирусе.