Ситуация не критическая: Зеленский отчитался о распространении коронавируса

В Украине статистика распространения коронавируса лучше, если сравнивать с соседними странами.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире Свободы слова на ICTV.
— В Украине ситуация не критическая, если сравнивать с нашими соседями, у нас статистика лучше.
К сожалению, одна женщина из Житомирской области умерла из-за Covid-19. У нас четыре заболевания в Черновицкой области. Сегодня у одного человека тест показал отрицательный результат. Если через два дня результат снова будет отрицательным, значит, человек выздоровел.
Читайте: Зеленский — бизнесу: Ситуация с коронавирусом не критическая, но помощь нужна
Также, к сожалению, уже есть два случая в Киеве, инфицированные в больнице, — отчитался лидер государства.
Напомним, Зеленский призвал Кабмин с 18 марта запретить межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.