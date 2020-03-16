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Факты / Украина

Ситуация не критическая: Зеленский отчитался о распространении коронавируса

В Украине статистика распространения коронавируса лучше, если сравнивать с соседними странами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире Свободы слова на ICTV.

— В Украине ситуация не критическая, если сравнивать с нашими соседями, у нас статистика лучше.

К сожалению, одна женщина из Житомирской области умерла из-за Covid-19. У нас четыре заболевания в Черновицкой области. Сегодня у одного человека тест показал отрицательный результат. Если через два дня результат снова будет отрицательным, значит, человек выздоровел.

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Также, к сожалению, уже есть два случая в Киеве, инфицированные в больнице, — отчитался лидер государства.

Напомним, Зеленский призвал Кабмин с 18 марта запретить межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.

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