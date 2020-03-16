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Факты / Украина

В Киеве подтвердили два случая коронавируса

16 марта тест подтвердил два первых случая заражения Covid-19 в Киеве.

— Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая Covid-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции, — говорится в сообщении.

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На сегодняшний день в Украине подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом, из них один — летальный (пенсионерка с Радомышля Житомирской области).

Ранее в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус. Смерть наступила в результате хронической патологии, которая не связана с подозреваемым диагнозом.

В КГГА сообщили о введении в Киеве с 17 марта дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Фото: Dreamstime

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