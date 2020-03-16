Во Львове госпитализировали четырех людей с подозрением на коронавирус

Во Львове четырех человек, которые приехали из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавируса и имеют симптомы острого респираторного заболевания, госпитализировали.
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— Госпитализированные с непродолжительным анамнезом, то есть они болеют в течение 2-3 дней. Состояние — средней тяжести, угрозы жизни нет. У всех отобраны материалы и направлены в лабораторный центр в Киев для проведения тестирования. Больные получают лечение в инфекционной больнице, они изолированы, — отметил начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб.
Напомним, 16 марта в Украине лабораторно подтвердили еще два новых случая Covid-19 в Черновицкой области.
Источник: Львовский городской совет
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