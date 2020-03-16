Украинцам в Италии продлят срок пребывания на 30 дней

В Посольстве Украины в Италии обнародовали информацию о правомерности пребывания украинцев в государстве после завершения срока действия разрешительных документов.

С 2 марта 2020 года Италия приостановила работу административных центров по предоставлению услуг иностранцам и, соответственно, исключила подачу запросов на получение или возобновление вида на жительство.

— Аналогичная 30-дневная приостановка предусмотрена для декларирования своего присутствия в соответствии с законом №68/2007, — говорится в сообщении.

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Во избежание проблем с законностью пребывания в Италии в посольстве призвали украинцев подать заявление о выдаче или возобновлении разрешения на проживание после завершения 30-дневного периода приостановки.

Посольство Украины в Италии просит неукоснительно соблюдать итальянского законодательства и защитных мер против вируса Covid-19.

Напомним, в руководстве Госпогранслужбы заявили, что украинские туристы из Египта должны возвращаться домой самостоятельно.