В эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружили Covid-19

В Аэропорту Борисполь медицинские работники провели экспресс-тест на Covid-19 всем 123 эвакуированным лицам из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено. Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров к посадке в самолет. Было осуществлено также температурный скрининг.

Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. Во всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи также сделали тест.

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Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).