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Факты / Украина / Общество

В эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружили Covid-19

В Аэропорту Борисполь медицинские работники провели экспресс-тест на Covid-19 всем 123 эвакуированным лицам из Италии.

Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров к посадке в самолет. Было осуществлено также температурный скрининг.

Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. Во всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи также сделали тест.

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Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Напомним, три автобуса с украинцами задержали, потому что Словения закрыла свою границу для въезда из Италии, где распространяется коронавирус.

Ситуацию с украинцами в Словении, которые застряли на границе, когда возвращались из Италии в Украину, взял под личный контроль министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

15 марта в 16.00 самолет авиакомпании SkyUp вылетел в Италию, чтобы из Венеции эвакуировать украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

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