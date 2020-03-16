В Ивано-Франковске из-за коронавируса объявили карантин

В Ивано-Франковске для предотвращения распространения коронавируса вводят строгий карантин.

Об этом заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

С полуночи 17 марта в городе закрываются все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок.

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Также в ограниченном режиме будут работать Центры предоставления административных услуг и филиалы Департамента социальной политики.

Коммунальный транспорт – троллейбусы и автобусы будут работать по графику выходного дня.

— Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции, — сказал Марцинкив.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине из-за карантина ограничили регистрацию браков.

Источник: ruslan.martsinkiv