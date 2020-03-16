Как оплатить коммунальные платежи через интернет

Чтобы оплатить коммунальные услуги сегодня, не нужно часами стоять в очереди, ведь это можно делать с помощью сервисов онлайн-платежей или интернет-банкинга.

Где можно провести оплату коммунальных платежей?

На сегодняшний день услуга интернет-банкинга существует практически во всех украинских банках. Она, в том числе, дает возможность оплатить коммунальные платежи онлайн.

Кроме того, функции оплати коммуналки имеют многие сервисы онлайн-платежей.

Среди них можно выделить Portmone.com.ua, iPay.ua и EasyPay.ua.

Не все банки берут комиссию за совершение платежей, а указанные сайты — около 1% процента от суммы оплаты.

При оплате не стоит пользоваться непроверенными и ненадежными сайтами, так как они могут быть мошенническими и использоваться только для того, чтобы получить реквизиты вашей карты и украсть деньги.

Что нужно для оплаты?

Чтобы проводить коммунальные платежи онлайн, вам нужен карточный счет в любом из украинских банков. Если же он у вас есть, нужно проверить, активирована ли на нем возможность оплаты через интернет.

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Активировать ее можно при звонке в банке или при посещении одного из отделений.

Вся необходимая информация для оплаты коммунальных платежей находится в соответствующих квитанциях. Это — личный счет, расчетный счет, номер договора и контрольная сумма.

Как оплачивать?

Чтобы провести оплату, нужно зайти в личный кабинет на сайте банка или на страницу одного из сервисов для оплаты и выбрать пункт Коммунальные платежи.

Здесь нужно выбрать услугу, за которую вы хотите заплатить (электроснабжение, водоснабжение, обслуживание дома и т.д.), заполнить необходимые данные и ввести реквизиты карты для оплаты или выбрать одну из зарегистрированных карт, если сервисом уже пользовались.

Деньги автоматически спишут с вашей карты и переведут на счет получателя. Вы также можете ввести адрес электронной почты, чтобы туда отправили чек об оплате. В дальнейшем его можно будет распечатать.

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