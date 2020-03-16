Как работает Укрпочта во время карантина — график и ограничения

Укрпочта продолжит работать в условиях карантина, однако с некоторыми изменениями. График компании остается неизменным.

Об этом на странице Укрпочты в Facebook сообщил Игорь Смилянский.

По его словам, нововведения направлены на сохранение с здоровье работников и клиентов компании.

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На время карантина в Укрпочте призвали избегать больших очередей и помнить о необходимое расстояние между людьми в общественных местах. Для этого в отделениях отведено специальное желтую линию, за которую не нужно переходить, если у окна стоят люди.

Также Смоленской напомнил о счастливые часы Укрпочты, когда комиссия за коммунальные платежи до 13:00 вдвое меньше.

— Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновирусу смогли воспользоваться нашими услугами утром, — напомнил он.

Также в компании напомнили об онлайн-сервисах Укрпочты. В частности, работают услуги отслеживания посылок и перевода средств.

Недавно Укрпочта сообщала, что с 16 марта увеличится срок доставки посылок.