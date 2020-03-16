Законопроект о коронавирусе появился на сайте Рады (ДОКУМЕНТ)

На сайте парламента опубликован текст законопроекта №3219 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19).

Этот документ Верховная Рада рассмотрит на внеочередном пленарном заседании 17 марта.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц — в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

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Законопроект про коронавірус

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что Верховная Рада Украины идет на карантин.