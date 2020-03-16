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Факты / Украина

Зеленский — бизнесу: Ситуация с коронавирусом не критическая, но помощь нужна

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупный бизнес присоединиться к борьбе против распространения нового коронавируса в нашей стране.

Глава государства призвал бизнесменов помочь с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

— В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев, — сказал Зеленский на встрече с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп 16 марта.

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Бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.

Как сообщалось, Зеленский призвал с 18 марта запретить межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.

Источник: Офис президента

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