Зеленский пригрозил Кернесу криминалом в случае срыва карантина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление мэра Харькова Геннадия Кернеса об отказе выполнять возможное решение Кабинета министров о закрытии метрополитенов из-за распространения коронавируса.

— Каждый больной человек в Харькове будет на его (Кернеса. — Ред.) ответственности. С другой стороны, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, его лично ждет уголовная ответственность, — заявил Зеленский в эфире Свободы слова на ICTV.