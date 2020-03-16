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Факты / Украина

Зеленский пригрозил Кернесу криминалом в случае срыва карантина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление мэра Харькова Геннадия Кернеса об отказе выполнять возможное решение Кабинета министров о закрытии метрополитенов из-за распространения коронавируса.

— Каждый больной человек в Харькове будет на его (Кернеса. — Ред.) ответственности. С другой стороны, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, его лично ждет уголовная ответственность, — заявил Зеленский в эфире Свободы слова на ICTV.

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Напомним, ранее Кернес назвал абсолютно необоснованным призыв Зеленского приостановить работу метро в Харькове и заявил, что «закрывать подземку не собирается».

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