Зеленский создал Координационный совет по противодействию Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса в стране.

Основной задачей комиссии является мониторинг ситуации и наработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие Covid-19.

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Координационный совет имеет право:

получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.