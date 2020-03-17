Верховная Рада 17 марта приняла ряд временных законов, которые призваны бороться с распространением коронавируса в Украине и предупредить экономические риски.
В частности, речь идет о законе №3219.
Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина). А за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний — уголовная ответственность.
Административная:
Штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн), а для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 32 тыс. грн до 170 тыс. грн).
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Уголовная:
Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.
Если такие действует повлекут за собой гибель людей или иные тяжкие последствия, то виновному грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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51 тыс. грн штраф и до 8 лет тюрьмы — введены наказания за нарушение карантина / 2 фотографии
Напомним, 17 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.