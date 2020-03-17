Верховная Рада 17 марта приняла ряд временных законов, которые призваны бороться с распространением коронавируса в Украине и предупредить экономические риски.

В частности, речь идет о законе №3219.

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина). А за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний — уголовная ответственность.

Административная:

Штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн), а для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 32 тыс. грн до 170 тыс. грн).

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Уголовная:

Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если такие действует повлекут за собой гибель людей или иные тяжкие последствия, то виновному грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.