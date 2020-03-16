Алгоритм тестирования на коронавирус изменен, системы есть в 15 областях — Минздрав

Украина по рекомендации Всемирной организации здравоохранения изменила алгоритм тестирования на коронавирус, поэтому количество диагностирований на территории нашей страны будет увеличено.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

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Сейчас тест-системы для диагностики нового коронавируса COVID-19 имеются в 15 областях, добавили в Минздраве.

Напомним, тест одного из ранее инфицированных коронавирусом в Черновицкой области показал отрицательный результат. Если через два дня результат снова будет отрицательным, значит, человек выздоровел.