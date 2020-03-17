Двое бойцов ООС ранены возле Новотошковского на Донбассе

Сегодня, 17 марта, в результате обстрелов подконтрольных России боевиков вблизи Новотошковского осколочные ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.
Состояние здоровья раненых, которых оперативно доставили в медицинское учреждение, удовлетворительное.
Враг осуществлял обстрелы возле Новотошковского из минометов калибра 82 мм, выпустив 15 мин.
Силы ООС дали врагу адекватный ответ, добавили в Генштабе.
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— Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, возле Зайцево на Донбассе российские снайперы ранили украинского бойца.