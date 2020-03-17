Эвакуация украинцев: SkyUp открыла продажу билетов из Чехии

Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии в Тwitter.

— Для эвакуации украинских граждан из Чехии украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы 22 и 24 марта, — говорится в сообщении.

Для евакуації українських громадян з Чехії українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси 22 і 24 березня. https://t.co/N5TMCvuPXw — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) March 17, 2020

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Кроме того, украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис отметил, что более 3 тыс. граждан Украины зарегистрировались в посольство в Чехии для эвакуации.

— Более 3 000 граждан Украины зарегистрировались в посольстве в Чехии для эвакуации. Работаем 24/7 с целью возвращения наших граждан на Родину. Часть из них вернется в ближайшие дни спецрейсами SkyUp. Готовим также с коллегами из Варшавы отправку граждан в Украину спецпоезд, — написал он.

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 17, 2020

Напомним, с 17 марта, Украина закрила регулярное авиасообщение с миром. Аэропорты будут принимать отдельные нерегулярные рейсы и специальные борты.