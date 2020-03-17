Игорь Петрашко назначен министром развития экономики

Игорь Петрашко стал новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Народные депутаты поддержали его кандидатуру 243 голосами.

— Считаю его одним из лучших экономистов Украины, который поможет нам двигаться вперед накануне экономического кризиса. Он имеет мощный менеджерский опыт, широкие международные связи и видение, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте.

Последнее время Петрашко был экономистом в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.

Он закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования. У него также есть диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

С 1996 года Петрашко работал в различных американских, российских и украинских консалтинговых компаниях, а также в сфере инвестиционных услуг.

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Фото: elevatorist.com