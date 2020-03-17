Карантин в Киеве: студентов из общежитий отправят домой

Студенты столичных учебных заведений, проживающие в общежитиях, будут отправлены домой.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на пресс-брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

— Сегодня принято поручение руководителям учебных заведений отправить студентов домой, поскольку карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы, и они остаются в Киеве. Есть большая просьба отправить всех домой и ограничить доступ в общежития, — сказал Поворозник.

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Вместе с тем он не уточнил, как студенты должны выехать из Киева в связи с тем, что любые транспортные пассажирские перевозки со столицей приостановлено.

Напомним, с 18 марта Киев вводит масочный режим — ездить в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях можно будет только в масках.