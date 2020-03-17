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Факты / Украина

Карантин в Украине: сколько стоит тест на коронавирус

Цена экспресс-теста на коронавирус варьируется от $30 до $60 в зависимости от страны.

Об этом сообщила координатор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитзан.

— Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около $30-$60, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономны в их использовании, — сказала она.

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По ее словам ВОЗ изучает более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 21 марта Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус.

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