Уже несколько недель в мире наблюдается значительная вспышка нового типа коронавируса под названием Covid-19. Первыми от него пострадали концерты и разнообразные выставки. Их решили отменить, чтобы исключить распространение заболевания.

После этого «под удар» попали спортивные соревнования. Часть из них решили проводить без зрителей, а часть — отменили. Также страдают и фондовые рынки, индексы которых снижаются в течение нескольких недель.

Украина принимает все необходимые меры, чтобы уменьшить риски заболевания новым коронавирусом, хотя пока в стране зафиксировано семь случаев инфицирования Covid-19, один из которых стал летальным.

С целью недопущения дальнейшего распространения заболевания такие города, как Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Ивано-Франковск и Николаев решили ввести более жесткий карантин.

А президент Владимир Зеленский предложил запретить принимать посетителей учреждениям культуры, питания, развлечений и услуг с 17 марта.

С 12.00 18 марта глава государства предлагает запретить железнодорожное, авиа и автобусное сообщение, работу метро и междугороднее пассажирское перевозки.

Это значит, что не будут работать никакие заведения, кроме банков, продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Конечно, такое развитие событий должно повлиять на экономику Украины.

Факты ICTV обратились к члену Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, чтобы разобраться в том, какие риски несет коронавирус для экономики страны.

— Я так думаю, что это большое испытание для мира и, наверное, дальнейший путь развития мировой экономики будет несколько иным, — говорит экономист.

Ситуация в мире

Однако не все считают, что подобная ситуация несет только негатив для стран и их экономик.

Так, Ли Эделькорт из Нидерландов, которая занимается прогнозом глобальных трендов, заявила, что более медленный ритм жизни может иметь положительное влияние.

Например, в Китае, откуда началось распространение коронавируса Covid-19, уменьшение производства привело к тому, что воздух в стране стал более чистым.

— Это значит, что благодаря вирусу мы увидим, как замедление и закрытие (заводов — Ред.) может создать лучшую среду, которая будет заметной в больших масштабах. Я надеюсь, что это поможет создать другую, лучшую систему, которая будет больше уважать условия человеческого труда, — сказала Эделькорт изданию Dezеen.

По ее словам, сейчас трудно точно сказать, какое влияние окажет пандемия Covid-19 на мир, но оно точно будет, ведь многим странам в ближайшее время придется принимать меры, подобные тем, которые есть в Италии и Китае (закрытие учебных заведений, ограничения общественных мероприятий, дезинфекция в аэропортах и ​​т.п.).

Миру придется приспособиться к новому ритму и реалиям производства, ведь сейчас нельзя рассчитывать на то, что Китай будет и в дальнейшем производить около 90% всех товаров.

— Мы получим чистую страницу, на которой сможем начать с нуля, поскольку во время замедления многие компании и деньги просто исчезнут. Для перезапуска понадобится понимание и смелость, которая позволит построить новую экономику с другими ценностями и управлением производством, транспортом, дистрибуцией и розничной торговлей, — считает прогнозист.

Однако Пендзин видит в таком развитии событий и определенные проблемы, связанные с тем, как может измениться экономика за время пандемии.

— Каждая страна ищет способы для поддержки национального товаропроизводителя, а в США вообще дают трехмесячные каникулы на уплату налогов для всех своих граждан и бизнеса, и никто не говорит, что это не рыночный метод. То есть, каждый спасается как может. Все спасаются не как общемировая экономика, как содружество, а каждый пытается что-то сделать в «национальном доме», — говорит он.

Эксперт добавляет, что у Италии, например, есть недовольство действиями ЕС, который почти не помогает. То есть, каждая страна больше сконцентрирована на себе.

Чего ждать экономике Украины

Не стоит надеяться, что коронавирус может не ударить по украинской экономике, ведь все прекрасно видят падение гривны, которое наблюдается уже около недели, а в НБУ заявляют о большей подготовленности к кризисной ситуации.

Особенно пострадают сферы торговли и услуг, которые прекращают свою деятельность в городах Украины.

— Если мы с вами учтем то, что основным генератором валового внутреннего продукта в Украине, около шести-девяти месяцев, выступает именно розничная торговля, то подобные объективные сокращения из-за вспышки коронавируса могут привести к сокращению ожидаемых объемов роста ВВП в 2020 году , — рассказал Пендзин.

Кроме того, ожидается падение цен на сырьевых рынках, где Украина представлена ​​как экспортер. Заимствования для нашей страны также станут дороже, поскольку инвесторы уходят из-за пандемии. Однако инвестиции вернутся уже после того, как ситуация выровняется.

Не стоит ожидать и того, что кто-то придет на помощь Украине, ведь каждая страна «пытается выжить как может». Такая ситуация, в свою очередь, обязательно повлияет на то, каким мир и его экономика будут после завершения кризиса.

— Мир охватила эпидемия и пока она не закончится, он будет находиться в очень серьезной турбулентности… Вопрос глобализации, наверное, уйдет на второй план. В эпоху серьезных потрясений очень усиливается значение национальных границ, национальной системы здравоохранения, национальной помощи, — говорит экономист.

После пандемии экономика может быть больше привязанной к национальным особенностям, экономикам, границам и т.п.

Может ли экономика Украины выиграть от коронавируса

Сейчас стоит надеяться только на то, что Украина выйдет из пандемии без больших потерь для экономики.

Сегодня прогнозы относительно того, что делать уже после пандемии просто нельзя. Ведь мы наверняка не знаем, сколько продлятся ограничения, будут стоять предприятия, в каком состоянии будет мировая экономика.

Пендзин отметил, что экспорт сырья — это большой минус для Украины. А вот те государства, которые производят конечную продукцию, могут быстро приспособиться к новым условиям.

— Мы, к сожалению, находимся в совершенно ином состоянии и говорить о том, что Украина может быть той страной, которая может выиграть в результате пандемии коронавируса я бы не взялся. Мы слишком инертны и старые (в оборудовании, технике, структуре экономики), — подытожил экономист.

Сейчас Украине остается ждать и делать все, чтобы не допустить резкого экономического падения во время пандемии коронавируса, а параллельно с этим — обеспечить защиту своих граждан от нового заболевания. Можно с уверенностью сказать, что именно на этом сейчас и сосредоточена команда президента.

Владислав Бомбела