Медицинская маска в аптеке: цена и где купить

По состоянию на 17 марта купить медицинскую маску стало практически невозможно во всех регионах Украины. Вспышки коронавируса, которые каждый день появляются в странах, в частности в Европе, вызывают у людей панику. В Украине зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом.

Это способствует продаже медицинских масок, Арбидола и других средств защиты от нового заболевания.

На украинских сайтах аптек одноразовых масок уже нет. По Украине маски остались в единичном количестве и в немногих аптеках.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

В некоторых интернет-магазинах маски уже давно закончились.

Заказать медицинские маски можно на популярной торговой платформе, но также по очень завышенной стоимости.

К слову, в Святошинском районе Киева задержали членов преступной группировки, 13 марта в результате организованного нападения похитили 100 тыс. медицинских масок. Средств индивидуальной защиты было похищено на сумму около 1 млн грн.