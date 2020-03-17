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Факты / Украина

Медикам будут доплачивать до 200% надбавки за работу с больными коронавирусом — закон

Медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации коронавируса в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты.

Также доплаты получат отдельные категории работников, которые обеспечивают основные сферы жизнедеятельности.

Надбавка будет поступать на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса до завершения выполнения этих мероприятий.

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Напомним, 17 марта во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.

Он, в частности, предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

Источник: Минздрав

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