Метро в Киеве закрыто из-за карантина: маршруты наземки, которые его заменят

По всем трем линиям метро в Киеве, которое будет закрыто 17 марта с 23.00, будет ходить наземный транспорт.

В Киевпастрансе напомнили маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.

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По красной Святошинско-броварской линии метрополитена от ст.м. Академгородок до ст. м. Лесная будут курсировать автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, троллейбусы №№ 5,7, 43,50, трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18 и маршрутное такси № 228.

Святошинско-броварской линии метрополитена от ст.м. Академгородок до ст. м. Лесная будут курсировать автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, троллейбусы №№ 5,7, 43,50, трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18 и маршрутное такси № 228. По зеленой Сырецко-Печерской линии от ст. м. Красный Хутор до ст. м. Сырец будут курсировать автобусы №№ 51, 63, 45, 91, троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваи №№ 14, 15, 18 и маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

Сырецко-Печерской линии от ст. м. Красный Хутор до ст. м. Сырец будут курсировать автобусы №№ 51, 63, 45, 91, троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваи №№ 14, 15, 18 и маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500. По синей Куреневско-Красноармейской линии от ст. м. Героев Днепра до ст. м. Теремки будут курсировать автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19 маршрутные такси № 155, 166, 500.

Обратите внимание на то, что в транспорт будут пускать только при наличии медицинских масок.

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта из-за коронавируса.