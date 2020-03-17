Таможня не знает о «перехвате масок» для Словакии немцами — Нефьодов

У таможни нет подтверждений о большой поставке масок для Словакии, которую якобы перехватила Германия.

Об этом заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия планировала купить у Украины 2 млн медмасок, но Украина якобы продала их Германии.

— За весь 2020 год в Германию было экспортировано 690 тыс. масок. Я не хочу давать политические оценки, для кого были эти заявления, но у нас нет подтверждений, что подобные действия имели место, — прокомментировал глава Гостаможни.

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Нефьодова также сообщил, что Украина экспортировала в феврале 2020 года 46 тонн антисептических средств, как и в феврале прошлого года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Словакия действительно пыталась купить маски, и планировала сделать это в обход украинского законодательства.