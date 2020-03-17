В Харьковской области до 3 апреля не будут вызывать будущих срочников в военные комиссариаты для уточнения данных.

Об этом рассказал Харьковский областной военный комиссар Юрий Калгушкин.

— Сейчас нами отрабатываются предложения о переносе сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь. Отправления в военные части должны были начаться примерно с 7 апреля, а теперь они будут в мае-июне, — сказал он.

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В военкомате будут заниматься изучением личных дел призывников.

— 3 апреля начнем оповещения и вызовы их в военные комиссариаты для прохождение медицинского осмотра, — пояснил военный комиссар.

Весенний призыв должен стартовать 1 апреля 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.

Источник: Вечерний Харьков