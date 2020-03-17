Новые лидеры приостанавливают производство 3 сезона из-за коронавируса

Медиагруппа StarLightMedia и Общественый Наблюдательный Совет национального телепроекта Новые лидеры приостанавливает производство третьего сезона.

— В связи с всемирной эпидемией Covid-19, а также с распрастраняющимся экономическим кризисом, сообщаем, что вынуждены приостановить 3 сезон проекта Новые лидеры на неопределенный срок, — говорится в заявлении.

1 марта 2020 мы при поддержке многих общественных деятелей и организаций, после дискуссий об актуальности проекта, подтвердив друг другу приверженность идее непрерывных усилий в поиске Новых лидеров, в непрерывности продвижения образованности и ответственности, открыли Третий сезон программы.

Мы начали рекламную кампанию, сверили с партнерами ожидания увидеть сотни, а может, и тысячи качественных проектов и лидеров. Уже в первый день мы увидели зарегистрированных для участия героев — программу несомненно ждут те, кто верит в изменения, в прогресс, и готовы ради этого к работе.

Команда проекта благодарит участников и избирателей, которые зарегистрировались на сайте, а также всех, кто присоединился к информационной кампании, призывая достойных людей становиться новым лидером.

— Мы сильнее обстоятельств, но лидерство, в первую очередь означает осознание всех рисков для команды и окружающих, а также принятие сложных решений и ответственность за них с точки зрения целесообразности и безопасности. Производство проекта предусматривает организационные вызовы процесса подготовки и съемок, а мы не хотим никого подвергать лишним опасность и будем соблюдать карантин, — говорится в сообщении.

Чрезвычайная ситуация, которая сложилась сейчас в Украине и мире — серьезное испытание для всех нас. Именно в такие трудные времена каждый должен осознать свою ответственность и делать все от него зависящее, чтобы помочь преодолеть кризис. Сегодня каждый из нас должен стать лидером в повседневной жизни, которая подготовила немало вызовов.

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Команда проекта Новые лидеры призывает не поддаваться панике, беречь себя и своих близких, выполнять все рекомендации, призванные обезопасить наших граждан — первая из которых — социальная самоизоляция, прекращение всех активностей вне дома, от которых можно отказаться.

— Мы осознаем, что не можем призывать, не подтверждая призывы решениями и собственным примером, — отметила команда проекта.

В Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. В Черновицкой области — четыре случая, Киевской — два и в Житомирской — один (один летальный).

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации.