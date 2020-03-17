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Факты / Украина / Общество

Пасажирське сполучення з Києвом закривають опівдні 18 березня

Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение с Киевом будет прекращено в полдень 18 марта.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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— Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях запрещается с 12.00 завтрашнего дня, — говорит Поворозник.

Ответственность за доставку людей из пригорода на работу в Киев лежит на руководителях предприятий.

Напомним, с 18 марта ездить в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях можно будет только в масках. В салоне общественного транспорта может одновременно находиться не более 10 пассажиров.

Источник: КГГА

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