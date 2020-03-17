Депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

За законопроект проголосовали 344 парламентария.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.

Читайте: Правительство готово ввести чрезвычайное положение по всей Украине — Шмыгаль

Закон предусматривает:

организацию закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность полной предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;

возможность работать дистанционно на период карантина, или предоставление отпуска;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;

нарушение обсервации — административное наказание, а умышленное заражение людей — уголовная ответственность;

дополнительные надбавки медперсоналу, который работает над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Также Верховная Рада приняла закон №2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.