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Факты / Украина

Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом

Депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

За законопроект проголосовали 344 парламентария.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.

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Закон предусматривает:

  • организацию закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
  • возможность полной предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
  • введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;
  • возможность работать дистанционно на период карантина, или предоставление отпуска;
  • освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;
  • нарушение обсервации — административное наказание, а умышленное заражение людей — уголовная ответственность;
  • дополнительные надбавки медперсоналу, который работает над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Также Верховная Рада приняла закон №2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

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