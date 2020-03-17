Игорь Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Последние годы, с апреля 2013-го, он работал в агрохолдинге UkrLandFarming на должности заместителя генерального директора.
Короткая биография Игоря Петрашко:
- Окончил Национальный университет Львовская политехника, получив степень бакалавра бизнес-администрирования.
- Имеет также диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).
- В 1996-1999 годах работал консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).
- В 2001-2002 годах – работа в компании Enron.
- В последующие два года Петрашко был старшим консультантом компании GlobalSpec (США), отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы.
- С 2004-го до 2007 года работал в московском, а позднее в киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.
- В 2007-2013 годах возглавлял инвестиционно-банковское управление инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, был управляющим директором, а затем – главой Департамента корпоративного бизнеса в Сбербанке России.
- С апреля 2013 года был заместителем гендиректора в агрохолдинге UkrLandFarming.
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Напомним, 17 марта Игорь Петрашко стал новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Народные депутаты поддержали его кандидатуру 243 голосами.
Фото: elevatorist.com