Игорь Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Последние годы, с апреля 2013-го, он работал в агрохолдинге UkrLandFarming на должности заместителя генерального директора.

Короткая биография Игоря Петрашко:

Окончил Национальный университет Львовская политехника, получив степень бакалавра бизнес-администрирования.

Имеет также диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

В 1996-1999 годах работал консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

В 2001-2002 годах – работа в компании Enron.

В последующие два года Петрашко был старшим консультантом компании GlobalSpec (США), отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы.

С 2004-го до 2007 года работал в московском, а позднее в киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

В 2007-2013 годах возглавлял инвестиционно-банковское управление инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, был управляющим директором, а затем – главой Департамента корпоративного бизнеса в Сбербанке России.

С апреля 2013 года был заместителем гендиректора в агрохолдинге UkrLandFarming.

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Напомним, 17 марта Игорь Петрашко стал новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Народные депутаты поддержали его кандидатуру 243 голосами.

Фото: elevatorist.com