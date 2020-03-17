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Факты / Украина

Что известно об Игоре Петрашко — министре развития экономики

Игорь Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Последние годы, с апреля 2013-го, он работал в агрохолдинге UkrLandFarming на должности заместителя генерального директора.

Короткая биография Игоря Петрашко:

  • Окончил Национальный университет Львовская политехника, получив степень бакалавра бизнес-администрирования.
  • Имеет также диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).
  • В 1996-1999 годах работал консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).
  • В 2001-2002 годах – работа в компании Enron.
  • В последующие два года Петрашко был старшим консультантом компании GlobalSpec (США), отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы.
  • С 2004-го до 2007 года работал в московском, а позднее в киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.
  • В 2007-2013 годах возглавлял инвестиционно-банковское управление инвестиционной компании Тройка Диалог Украина, был управляющим директором, а затем – главой Департамента корпоративного бизнеса в Сбербанке России.
  • С апреля 2013 года был заместителем гендиректора в агрохолдинге UkrLandFarming.

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Ігор Петрашко

Фото: elevatorist.com

Напомним, 17 марта Игорь Петрашко стал новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Народные депутаты поддержали его кандидатуру 243 голосами.

Фото: elevatorist.com

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