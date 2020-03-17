Суд взял под стражу фигуранта дела Гандзюк Левина

Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленка), которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Таким решением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Левина, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожения вещественных доказательств.

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В то же время защитник Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или под личное обязательство. Адвокат настаивал на необоснованности подозрения и недоказанных рисках.

Сам подозреваемый свою вину в преступлении отрицает.

Напомним, 16 марта подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина экстрадировали из Болгарии, где его задержали в январе.