PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Суд взял под стражу фигуранта дела Гандзюк Левина

Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленка), которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Таким решением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Заседание проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Следствие просило взять под стражу Левина, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожения вещественных доказательств.

Читайте: Дело Гандзюк: суд оставил Павловского под стражей

В то же время защитник Левина Игорь Мокин просил отпустить подзащитного под ночной домашний арест или под личное обязательство. Адвокат настаивал на необоснованности подозрения и недоказанных рисках.

Сам подозреваемый свою вину в преступлении отрицает.

Напомним, 16 марта подозреваемого в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина экстрадировали из Болгарии, где его задержали в январе.

Источник: Громадське

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка