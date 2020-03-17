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Факты / Украина

В Киеве с 18 марта ограничат движение городской электрички

Кольцевое движение городской электрички в Киеве временно прекратит работу с 18 марта.

Причиной изменения в графике городской электрички стала неисправность вагонов и недостаточное количество исправных электропоездов, сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КМДА.

Городская электричка перестанет курсировать по таким направлениям:

  • Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница);
  • Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).

Планируется переход на «челночное» движение электропоездов на участке от о.п. Троещина до ст. Почайна и от ст. Почайна до о.п. Троещина.

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Курсирование будет происходить в час пик. Точное расписание движения электропоездов будет сообщено дополнительно.

Как известно, в 23.00 17 марта в Киеве закроют метрополитен, согласно распоряжению Кабинета министров.

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